Prende a bottigliate la porta del centro per i senzatetto

I motivi per cui lui, un 21enne gambiano, ha deciso di prendere a bottigliate la porta d’ingresso dello sportello informativo per i senza fissa dimora di Bolzano, in via Raiffeisen, non sono chiari. Quel che invece è sicuro è che, così facendo, è finito in manette e quindi dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

