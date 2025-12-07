Prende a bottigliate la porta del centro per i senzatetto
I motivi per cui lui, un 21enne gambiano, ha deciso di prendere a bottigliate la porta d’ingresso dello sportello informativo per i senza fissa dimora di Bolzano, in via Raiffeisen, non sono chiari. Quel che invece è sicuro è che, così facendo, è finito in manette e quindi dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
