Premio Fellini al regista messicano Alfonso Cuarón
L’autore di ‘Roma’, ‘Gravity’ e ‘Harry Potter’ ha ricevuto il riconoscimento a Rimini (video Santangelo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il regista messicano premio Oscar è atteso per una conversazione a tutto tondo con Gian Luca Farinelli, direttore della Fondazione Cineteca di Bologna, partner del Comune di Rimini in questo nuovo corso del Premio Fellini
Fine settimana di cinema con il Fellini Rimini Award 2025 Il regista premio Oscar Alfonso Cuarón sarà al Teatro Galli il 7 dicembre.
Premio Fellini ad Alfonso Cuarón: "Forza etica che va oltre il cinema" - Il regista messicano ha ricevuto il riconoscimento al teatro Galli di Rimini: "Ho scoperto Fellini da bambino guardando Boccaccio '70".
