Premio a Roma per i ragazzi della Centimetro Zero

Ancora un premio, ancora un bellissimo risultato che va ad arricchire il già ricchissimo palmares delle soddisfazioni, per i ragazzi della Locanda Centimetro Zero di Pagliare. Nei giorni scorsi è stata la volta di Daniele e Fabio che, entrambi freschi della nomina di ‘aiuto cuoco’ e accompagnati da Emidio Mandozzi, a nome di tutti i ragazzi della Locanda hanno ricevuto a Roma il premio ‘ Noi di Sala ’, conferito dall’omonima associazione nazionale che nella capitale ha tenuto il suo quinto congresso nazionale. Pass, acronimo di Passione, Accoglienza, Servizio, Squadra, è il motto dell’associazione nazionale dei maestri di sala e cantina, che ha voluto premiare, alla presenza del top della ristorazione italiana (con, tra gli altri, anche diversi protagonisti di locali tristellati Michelin), i ragazzi della Locanda di Pagliare per "l’accoglienza e la capacità d’integrazione con la clientela". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Premio a Roma per i ragazzi della Centimetro Zero

