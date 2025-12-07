Premiati i migliori vini dell’Etna 14 etichette hanno ottenuto il premio Tre Bicchieri 2026

L’Etna continua a essere uno dei laboratori enologici più dinamici d’Europa. In appena un decennio, il vulcano siciliano è passato dall’essere un territorio di nicchia a una delle zone vitivinicole più studiate, corteggiate e premiate al mondo. A confermarlo è l’ultima edizione della guida Vini d’Italia 2026 di Gambero Rosso, che ha assegnato i Tre Bicchieri (il massimo riconoscimento) a 14 etichette etnee. Una selezione che racconta la trasformazione di un terroir unico e, allo stesso tempo, la maturità raggiunta da una nuova generazione di produttori capaci di interpretare la montagna-vulcano con sensibilità contemporanea. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Premiati i migliori vini dell’Etna, 14 etichette hanno ottenuto il premio Tre Bicchieri 2026

