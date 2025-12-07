Premiata fra i top manager l' impresaria della pallavolo monzese

C'è anche Alessandra Marzari, presidente di Vero Volley, tra i 17 migliori capitani d'impresa inclusi nel ranking annuale di Fiera Milano e Forbes Italia dedicato al top management italiano.Si è infatti conclusa negli scorsi giorni, all’Hotel Principe di Savoia a Milano, l’undicesima edizione del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

