Premiata fra i top manager l' impresaria della pallavolo monzese
C'è anche Alessandra Marzari, presidente di Vero Volley, tra i 17 migliori capitani d'impresa inclusi nel ranking annuale di Fiera Milano e Forbes Italia dedicato al top management italiano.Si è infatti conclusa negli scorsi giorni, all'Hotel Principe di Savoia a Milano, l'undicesima edizione del.
