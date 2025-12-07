Preghiera della sera 7 Dicembre 2025 | Voglio presentarmi a Te
“Voglio presentarmi a te”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
