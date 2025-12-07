Preghiera del mattino del 7 Dicembre 2025 | Signore manifestati a me
La domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la preghiera del mattino di oggi. L’anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Contenuti che potrebbero interessarti
SAN FRANCESCO D'ASSISI. . 6 dicembre 2025 - Preghiera del mattino e Santa Messa. I frati del Sacro Convento vi invitano a unirvi a loro nella Basilica di san Francesco in Assisi per la preghiera del mattino seguita dalla Santa Messa. - facebook.com Vai su Facebook
Preghiera del mattino del 3 Dicembre 2025: “Aiutami a vederti” - La preghiera del mattino di oggi, 3 dicembre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Secondo lalucedimaria.it
Montescudo-Montecolombo, il 7 dicembre una preghiera interreligiosa per la pace - 45 è in programma un momento spirituale dove diverse tradizioni religiose pregheranno ... Scrive msn.com