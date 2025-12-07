precipitano per 30 metri in una scarpata due morti in provincia di udine erano usciti a cercare vischio

Udine, 7 dicembre 2025 - Un volo di una trentina di metri che non ha lasciato loro alcuno scampo. Due uomini di 55 e 60 anni sono morti così, questo pomeriggio, in una zona impervia nei boschi del comune di Enemonzo, in provincia di Udine. Le vittime si chiamavano Sandro Valent residente a Udine, e Mauro Darpin di Portogruaro (Venezia). Stavano facendo una passeggiata nei boschi in cerca di vischio quando, in un tratto ripido ghiaiato, sono scivolati da una parete rocciosa nei pressi del campo volo. A lanciare l’allarme, intorno alle 13.30, è stato un terzo escursionista che era con loro e ha assistito la scena, ma il tempestivo intervento dell’elicottero del Soccorso Alpino di Forni Avoltri si è rivelato inutile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

