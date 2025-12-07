Due escursionisti sono morti dopo essere precipitati da una parete nei boschi del comune di Enemonzo, in provincia di Udine. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, quando i due, probabilmente a causa del terreno scivoloso, hanno perso l’equilibrio e sono caduti per circa trenta metri. Il volo è stato fatale e i soccorsi, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarli. Intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Vigili del fuoco, l’ elisoccorso, la Guardia di finanza e i Carabinieri, impegnati nelle operazioni di recupero dei corpi e nella messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Precipitano per 30 metri da una parete, 2 morti in Friuli