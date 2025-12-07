Precipitano da una parete e si schiantano dopo un volo di 30 metri | morti due escursionisti in Friuli

Sono precipitati in due da una parete dopo essere scivolati in una zona impervia nei boschi del comune di Enemonzo (Udine) e sono morti all'istante dopo un volo di una trentina di metri.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Precipitano da una parete e si schiantano dopo un volo di 30 metri: morti due escursionisti in Friuli

