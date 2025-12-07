Precipitano da una parete e si schiantano dopo un volo di 30 metri | morti due escursionisti in Friuli

Leggo.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono precipitati in due da una parete dopo essere scivolati in una zona impervia nei boschi del comune di Enemonzo (Udine) e sono morti all'istante dopo un volo di una trentina di metri.. 🔗 Leggi su Leggo.it

precipitano da una parete e si schiantano dopo un volo di 30 metri morti due escursionisti in friuli

© Leggo.it - Precipitano da una parete e si schiantano dopo un volo di 30 metri: morti due escursionisti in Friuli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In due precipitano dalla parete: morti dopo un volo di 30 metri

Friuli, precipitano per 30 metri da una parete in una zona boschiva: due morti

precipitano parete schiantano dopoPrecipitano da una parete e si schiantano dopo un volo di 30 metri: morti due escursionisti in Friuli - Sono precipitati in due da una parete dopo essere scivolati in una zona impervia nei boschi del comune di Enemonzo (Udine) e sono morti all'istante dopo un volo di una trentina di ... Segnala msn.com

precipitano parete schiantano dopoFriuli, precipitano per 30 metri da una parete in una zona boschiva: due morti - Secondo le prime informazioni, le due persone sarebbero cadute da una parete nei pressi del campo volo nei boschi del comune di Enemonzo (Udine). Riporta tg24.sky.it

precipitano parete schiantano dopoPrecipitano da una parete nei boschi di Eneomonzo dopo un volo di circa 30 metri - Le due persone sono morte sul colpo; vigili del fuoco, elisoccorso, Guardia di Finanza e Carabinieri sul posto. Lo riporta lasicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Precipitano Parete Schiantano Dopo