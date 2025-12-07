Pre Torino-Milan Allegri | Pochi gol dal centrocampo? Arriveranno li hanno nelle gambe Su Rabiot…

In conferenza stampa prima di Torino-Milan, l'allenatore Massimiliano Allegri ha analizzato il tema dei pochi gol arrivati dai suoi centrocampisti. Ecco le parole in merito, con una parentesi su Rabiot, ancora a zero gol in stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pre Torino-Milan, Allegri: “Pochi gol dal centrocampo? Arriveranno, li hanno nelle gambe. Su Rabiot…”

News recenti che potrebbero piacerti

Juventus 0-0 AC Milan: Quali sono stati i principali punti di discussione mentre le icone italiane si accontentano di un punto a testa a Torino?

Classifica Serie A 2025/26 LIVE: domenica di 1-0. Dopo Torino, Udinese e Sassuolo, anche il Milan vince di misura

Milan, Allegri fa la conta per Torino: problemi in difesa

Torino-Milan, Allegri LIVE in conferenza stampa: "Pulisic ha la febbre, vediamo se domani sarà a disposizione" #SkySport #SkySerieA #TorinoMilan Vai su X

Il Milan affronta il Torino con un obiettivo chiaro: ritrovare la vittoria esterna che manca da 3 partite. ? Una sfida chiave per le ambizioni rossonere. Riusciranno a spezzare il digiuno? https://www.milannews24.com/torino-milan-serie-a-vittoria-trasferta-dato/ # - facebook.com Vai su Facebook

Allegri torna sulla Lazio: “Siamo stati eliminati per un angolo che non c’era” - Milan, Allegri è tornato a parlare della sfida persa con la Lazio ... Segnala laziopress.it

Allegri: “Torino? Non è un derby”. SOS bomber: “Higuain l’unico avuto”. E Pulisic è in dubbio, ecco perché - Le dichiarazioni dell'allenatore del Milan in vista della sfida contro i granata, battutti tante volte con la Juve: "Invertire trend in rossonero. Come scrive tuttosport.com

FLASH | Milan, Pulisic a rischio per il Torino: l’annuncio di Allegri - Giornata di vigilia per il Milan di Massimiliano Allegri che domani, lunedì 8 dicembre, affronterà il ... Lo riporta fantamaster.it