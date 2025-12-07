Prato sconfitta beffa a Grosseto | Gerardini castiga i lanieri
Grosseto, 7 dicembre 2025 - Prato, che peccato. Ai lanieri non basta una grande ora di gioco per uscire con un risultato positivo dallo stadio “Zecchini” di Grosseto. In occasione della quindicesima giornata, la capolista del girone E di Serie D si impone per 1-0, grazie al sigillo – piuttosto rocambolesco – di Gerardini al 64?. Con questo punteggio, i biancazzurri scivolano a -13 dalla vetta e a -8 dalla coppia formata da Tau Altopascio e Seravezza Pozzi. Venturi sceglie Rinaldini e Gioè dal 1?, mentre si accomodano inizialmente in panchina Greselin e Verde. Cerca di partire forte il Grifone, che impegna Furghieri dopo appena due minuti con un tentativo da lontano di Bacciardi: l’estremo difensore biancazzurro devia in angolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
