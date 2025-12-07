Prato | ferisce una donna con coccio di bottiglia E’ ritenuto aggressore seriale Ricoverato

E' ritenuto un aggressore seriale dagli inquirenti. Si tratta di un 20enne di origini marocchine, ricoverato dopo aver aggredito ieri, sabato 6 dicembre 2025, una donna, di 30 anni, nel centro di Prato, provocandole una ferita al viso con un coccio di bottiglia

