Prali piccola valanga travolge due alpinisti | complicato intervento con elisoccorso

È accaduto nel pomeriggio di sabato, 6 dicembre. Erano circa le 16 quando una piccola valanga ha travolto una coppia di alpinisti all'altezza del canale nord della Gran Guglia, nel comune di Prali. Scattata la richiesta di aiuto, si è azionata la macchina del Soccorso Alpino e Speleologico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it