Pozzuoli la Darsena si riempie di fiori

La Darsena di Pozzuoli lo scorso giovedì si è trasformata in un forte simbolo di resilienza. Il Comitato Darsena Pozzuoli dei commercianti puteolani ha organizzato un emozionante flash mob per attirare l’attenzione sulla crisi economica che da anni colpisce il territorio, aggravata dal fenomeno del bradisismo e dall’intensa attività sismica che ha segnato in modo . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Argomenti simili trattati di recente

