Porto abusivo di arma e resistenza | 50enne denunciato

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere ” e “ Resistenza a pubblico ufficiale ”: sono i reati di cui dovrà rispondere un 50enne di Aiello del Sabato, denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Avellino. L’uomo è stato individuato nella serata di ieri presso l’autostazione del capoluogo irpino, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini. Già noto alle Forze dell’Ordine, durante il controllo ha manifestato un atteggiamento ostile e poco collaborativo. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello, del cui porto non ha saputo fornire giustificazione, nonché di una modica quantità di marijuana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

