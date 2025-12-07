Portici ritrovata la sedicenne scomparsa

È stata ritrovata e sta bene Suamy Rispoli, la sedicenne che dal 2 dicembre scorso era scomparsa dopo esser uscita da scuola a Portici, in provincia di Napoli. La ragazzina, secondo quanto si apprende, è stata rintracciata dai carabinieri a Napoli e ora verrà riportata nella casa famiglia dove si trovava da gennaio, dopo che alla madre era stata sospesa la potestà genitoriale. A lanciare l'allarme era stata proprio la donna, con un post su Facebook. La struttura in cui era ospitata aveva presentato una denuncia di allontanamento lo stesso giorno della scomparsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Portici, ritrovata la sedicenne scomparsa

