Porte Aperte al Trasimeno Summit tra ristoratori per lo sviluppo dell’area

Si è svolto nel Castello dei Cavalieri di Malta di Magione, l’evento Porte Aperte al Trasimeno promosso dal Consorzio Unione Ristoratori e Albergatori del Trasimeno. L’iniziativa ha riunito amministratori, operatori turistici e stakeholder del territorio per fare il punto sulle strategie di sviluppo non solo dell’area del Trasimeno, tra sostenibilità, innovazione e nuove opportunità di mercato. Dopo 10 anni Porte aperte al Trasimeno ritorna al Castello dei Cavalieri di Malta a Magione e rinnova l’esigenza di un approccio condiviso alla promozione territoriale e alla qualificazione dell’offerta turistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

