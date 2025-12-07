Pontedera Oltre ogni pronostico
Il pronostico non darebbe scampo. La trasferta del Pontedera a Ravenna – che mancava dal lontano campionato di Serie C 1967-68 - è considerata proibitiva anche dalle principali agenzie di scommesse. Che a fronte di una quotazione della vittoria dei padroni di casa oscillante tra 1,40 e 1,45, danno il successo dei granata tra 6,50 e 6,75, mentre il pareggio è quotato tra 4,00 e 4,10. D’altronde i neopromossi romagnoli, rimasti in testa alla classifica dopo la sconfitta dell’Arezzo ieri a Livorno, stano facendo faville mentre il Pontedera arriva da due k.o. di fila senza segnare e si presenta alla sfida, valida per la 17a e terzultima giornata di andata, con la peggiore difesa del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
