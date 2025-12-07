Pontedera incredibile beffa nel finale | passa il Ravenna che segna due gol oltre il novantesimo

Sport.quotidiano.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pontedera, 7 dicembre 2025 – Anche stavolta, come domenica scorsa col Carpi, i minuti di recupero finale sono stati fatali e beffardi per il Pontedera, uscito sconfitto 2-1 da Ravenna. In casa della capolista la squadra granata, affidata al neo allenatore Simone Banchieri, stava conducendo grazie al gol-lampo di Nabian (al primo gol in serie C) dopo soli 25 secondi di gioco, fino al 94°, quando cioè ha subito la rete del pari di Luciani (in girata da dentro l'area di rigore): Poi al dodicesimo dei sedici minuti di recupero concessi (si è perso molto tempo per le varie revisioni al FVS) è arrivato il colpo di tacco di Okaka a condannare il Pontedera, che resta penultimo in classifica insieme al Perugia a quota 12 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

pontedera incredibile beffa nel finale passa il ravenna che segna due gol oltre il novantesimo

© Sport.quotidiano.net - Pontedera, incredibile beffa nel finale: passa il Ravenna, che segna due gol oltre il novantesimo

Argomenti simili trattati di recente

pontedera incredibile beffa finalePontedera, incredibile beffa nel finale: passa il Ravenna, che segna due gol oltre il novantesimo - Vengono concessi ben sedici minuti di recupero dopo una serie di revisioni con il Football Video Support delle decisioni arbitrali ... Secondo msn.com

pontedera incredibile beffa finaleLa beffa che fa male al morale e alla classifica. Lo schiaffo al Pontedera arriva al fotofinish - Ladinetti si è fatto espellere e salterà il match con la cocapolista Ravenna ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pontedera Incredibile Beffa Finale