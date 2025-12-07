Pontedera incredibile beffa nel finale | passa il Ravenna che segna due gol oltre il novantesimo

Pontedera, 7 dicembre 2025 – Anche stavolta, come domenica scorsa col Carpi, i minuti di recupero finale sono stati fatali e beffardi per il Pontedera, uscito sconfitto 2-1 da Ravenna. In casa della capolista la squadra granata, affidata al neo allenatore Simone Banchieri, stava conducendo grazie al gol-lampo di Nabian (al primo gol in serie C) dopo soli 25 secondi di gioco, fino al 94°, quando cioè ha subito la rete del pari di Luciani (in girata da dentro l'area di rigore): Poi al dodicesimo dei sedici minuti di recupero concessi (si è perso molto tempo per le varie revisioni al FVS) è arrivato il colpo di tacco di Okaka a condannare il Pontedera, che resta penultimo in classifica insieme al Perugia a quota 12 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

