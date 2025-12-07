Ponte di Rotella via ai lavori da 2 milioni
Sotto l’egida dell’Anas, tanto attesa, hanno preso ufficialmente il via i lavori di consolidamento e ripristino del ponte di Rotella, infrastruttura nodale per la viabilità del Piceno, chiusa da anni a causa del sisma del 20162017. "Quelle sul ponte di Rotella sono novità positive che, in parte, ristorano dall’amarezza per i troppi anni trascorsi. Questa infrastruttura è di primaria importanza per il territorio piceno e in particolare per l’entroterra. Finalmente vediamo gli operai nel cantiere e conosciamo il percorso che porterà alla riapertura del ponte – spiega il commissario alla ricostruzione Guido Castelli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
