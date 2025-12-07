Ponte dell' Immacolata in agriturismo | Oltre 20mila presenze nelle strutture pugliesi
Gli agriturismi della Puglia fanno il pieno di presenze per il ponte dell'Immacolata. Secondo le stime della Coldiretti regionali, sono oltre 20mila i visitatori che hanno scelto gli agriturismi per soggiornare o per un pasto fuori casa.Primo test in vista del NataleBilancio positivo, dunque, per. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il lungo ponte dell’Immacolata. Nell’Empolese mercatini di Natale, shopping, concerti, caldarroste e vin brulé
Ponte dell'immacolata: 13 idee per partire
Ponte dell’Immacolata 2025? Ecco Cinque Borghi Medievali da Scoprire.
VIDEO | Turisti invadono Verona durante il Ponte dell'Immacolata - facebook.com Vai su Facebook
Ultime piogge: ponte dell’Immacolata con sole e temperature in rialzo dlvr.it/TPgL0x #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Agriturismi in Puglia, in 20mila scelgono la vacanza nel lungo ponte - Agriturismi in Puglia scelti da oltre 20mila visitatori nel lungo ponte dell’Immacolata, tra cucina tradizionale, natura e attività rurali. Scrive pugliapress.org
Benevento, ponte dell'Immacolata: boom di visitatori nel Sannio - Per B&B, alberghi, ristoranti e agriturismi sia della città che della provincia si ... Segnala ilmattino.it
Immacolata, 600mila presenze negli agriturismi per il ponte - Sono oltre seicentomila le presenze attese negli agriturismi italiani per il Ponte dell’Immacolata, che quest’anno consente di allungare il week end favorendo una breve vacanza pre- Lo riporta giornaledipuglia.com