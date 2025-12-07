Ponte dell' Immacolata in agriturismo | Oltre 20mila presenze nelle strutture pugliesi

Gli agriturismi della Puglia fanno il pieno di presenze per il ponte dell'Immacolata. Secondo le stime della Coldiretti regionali, sono oltre 20mila i visitatori che hanno scelto gli agriturismi per soggiornare o per un pasto fuori casa.Primo test in vista del NataleBilancio positivo, dunque, per. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

