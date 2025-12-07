Ponte dell’Immacolata flussi deboli in Sicilia | prenotate il 59% delle strutture mentre i voli toccano rincari record

In Sicilia il Ponte dellImmacolata non sarà da “tutto esaurito”. Le rilevazioni del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti mostrano che sull’Isola risulta prenotato il 59% dell’offerta ricettiva disponibile online. Un dato nettamente sotto la media nazionale del 72%. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

