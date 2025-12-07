polo universitario ancora tra i rifiuti scoperta nuova discarica abusiva

Un tavolo da giardino con altre suppellettili da esterni ma anche giochi da bambini e materiali per la pulizia. Insieme a decine di sacchi, neri o trasparenti, pieni di materiali vari. Una vera e propria discarica che, per dimensioni, sembra il frutto dello svuotamento di più cantine o soffitte e che, ancora una volta, rappresenta una ferita all’interno del polo scientifico universitario e tecnologico di Sesto. Un’area di assoluta eccellenza, con dipartimenti conosciuti in tutto il mondo, utilizzata però da sempre per scarichi non autorizzati. Il problema è infatti annoso come ribadisce il consigliere di Italia Viva - Casa Riformista Gabriele Toccafondi che da tempo denuncia questa evidente criticità, non isolata: "Altro mese – commenta infatti l’esponente di opposizione - nuova discarica al Polo, sembra senza fine il problema dell’ abbandono dei rifiuti all’interno del campus ma più in generale degrado ed incuria proseguono senza sosta, dall’abbandono costante di rifiuti soprattutto nel cosiddetto Parco della piana e all’interno del Polo universitario ai cestini pieni all’inverosimile, dalle scritte sui muri al degrado nel quale è lasciato il monumento ai caduti di Nassiriya, allo stato in cui versa il parcheggio tra via Bruschi e via dei Frilli tra un camper bruciato e auto e furgoni vandalizzati, fino al caso di via Pertini nella zona industriale con sei furgoni andati a fuoco ad inizio agosto e per tanti mesi lasciati là". 🔗 Leggi su Lanazione.it

