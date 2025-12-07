Negli ultimi anni il dibattito pubblico del nostro Paese si è spesso concentrato sul tema dell’immigrazione. Nel frattempo, come dimostra l’ultimo rapporto Italiani nel mondo, negli ultimi 20 anni il bilancio migratorio del nostro Paese è senza dubbio alcuno in rosso: dal 2006 ad oggi tale bilancio segna -817.000 persone, in prevalenza giovani. Nel 2024, ad esempio, e guardando soltanto alle prime dieci destinazioni, gli italiani che hanno lasciato il Paese per andare in Germania sono stati quasi 14 mila; 12,5 mila quelli andati nel Regno Unito; circa 10 mila in Spagna e altrettanti in Svizzera, per poi passare ai quasi 8 mila per la Francia, ai circa 7 mila per il Brasile, ai 5 mila per gli Usa, e via via scendendo a 3,6 mila Argentina, 3,3 mila Paesi Bassi e meno di 3 mila in Belgio. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Politiche anti-emigrazione cercasi. La sfida di rendere l’Italia desiderabile