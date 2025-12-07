Politica livornese in lutto addio all’ex consigliere comunale Rocco Martorano | aveva 82 anni

Politica livornese in lutto. È morto in queste ore l'avvocato Rocco Martorano, 82 anni compiuti a giugno, a lungo consigliere comunale prima durante il mandato del sindaco Gianfranco Lamberti e successivamente durante quello di Alessandro Cosimi. Uomo conosciuto e di spicco della politica. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

