Politica in lutto per la scomparsa di Marivera De Rosa sindaca di Luco dei Marsi | aveva 68 anni

Il mondo della politica si stringe attorno alla famiglia e la comunità di Luco Dei Marsi (L’Aquila) per la scomparsa della sindaca Marivera De rosa, morta nella notte all’età di 68 anni. Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore a cominciare da quello del senatore Pd Michele. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Politica a lutto: addio a Peppe D'Auria, i funerali a Penta

Lutto nella politica salentina: morto l’ex parlamentare Achille Enoc Mariano

Politica anconetana in lutto per la scomparsa di Daniele Dubbini

Lutto nella politica: muore nella notte sindaca di 68 anni - Dall'Italia - facebook.com Vai su Facebook

Lutto nella politica toscana: è morta Caterina Coralli. “Portò alla luce lo scandalo Forteto quando tutti stavano in silenzio” dlvr.it/TPZh4P ? #Lutto Vai su X

Politica in lutto per la scomparsa di Marivera De Rosa, sindaca di Luco dei Marsi: aveva 68 anni - La notizia è arrivata nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre e ha lasciato un vuoto nei tanti che l'hanno conosciuta. ilpescara.it scrive

Luco dei Marsi in lutto per la scomparsa della sindaca Marivera De Rosa - L’Uncem Abruzzo esprime il proprio profondo cordoglio alla comunità di Luco dei Marsi per la recente scomparsa della sindaca Marivera De Rosa, deceduta all’età di 68 anni. Come scrive abruzzonews24.com

Addio a Marivera De Rosa: un commovente tributo dall’Abruzzo alla sindaca di Luco dei Marsi - È un’unanime il cordoglio di tutta la regione Abruzzo per la scomparsa di Marivera De Rosa sindaca ... Come scrive marsicalive.it