Politica in lutto per la scomparsa di Marivera De Rosa sindaca di Luco dei Marsi | aveva 68 anni
Il mondo della politica si stringe attorno alla famiglia e la comunità di Luco Dei Marsi (L’Aquila) per la scomparsa della sindaca Marivera De rosa, morta nella notte all’età di 68 anni. Tanti i messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore a cominciare da quello del senatore Pd Michele. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
