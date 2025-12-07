Polemica sull' Ambrogino d' Oro al Nucleo radiomobile dopo la morte di Ramy

Gli Ambrogini d'Oro fa parlare di sé per una coda di polemiche tesa ad accentuare le divisioni. Ecco il perché: il sindaco Sala ha conferito il premio anche al Nucleo radiomobile dei carabinieri che giorno e notte cerca di salvaguardare l'ordine pubblico. Del Nucleo fanno parte anche quei carabinieri che avevano inseguito Ramy Elgaml e un suo amico egiziano, fuggiti a un controllo, fino allo schianto dello scooter e alla morte del ragazzo. Un giudice stabilirà fatti, dinamica, responsabilità. Ma intanto infuria la polemica. Il presidente del Senato La Russa esprime piena e convinta solidarietà al Nucleo radiomobile. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

