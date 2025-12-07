playstation lancia il regalo perfetto offerte di natale con sconti su console ps5 giochi e accessori

Con le festività ormai alle porte, Sony Interactive Entertainment ha annunciato la nuova campagna natalizia “ Il Regalo Perfetto ” che, dal 5 al 18 dicembre, permetterà al pubblico di acquistare, a prezzi super vantaggiosi, hardware, giochi e accessori su direct.playstation.com e presso i rivenditori aderenti. Durante il periodo promozionale, PS5 Digital Edition è disponibile a 349,99€, con 150€ di sconto sul prezzo consigliato. Anche le altre versioni di PS5 sono in promozione: PS5 Standard Edition a 449,99€ (anziché 549,99€, -100€). PS5 Pro a 699,99€ (anziché 799,99€, -100€). Torna inoltre il bundle Fortnite Flowering Chaos, che include la console PS5 e contenuti esclusivi per il celebre battle royale di Epic Games, disponibile a 349,99€ nella versione con PS5 Digital Edition e 449,99€ in quella contenente PS5 Standard Edition. 🔗 Leggi su Game-experience.it

