Pizzoccherata sonora
Appuntamento da non perdere ad Abbadia Lariana, per la precisione al circolo Arci di via della Quadra.Sabato 13 dicembre alle ore 19 “” per unire il gusto unico del piatto tipico alla musica rock. Oltre a degustare una vera delizia, si potranno ascoltare due apprezzate band. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
