Ezio Pizzi insieme a Confagricoltura Reggio Calabria e Coldiretti Reggio Calabria bloccano nuovamente l'iter del Bergamotto di Reggio Calabria IGP con le opposizioni alla Gazzetta ufficiale del 16 ottobre scorso. Insieme, in una sorta di tour di contro-informazione e menzogne sul "caso bergamotto" presentano pubblicamente i temi dell'opposizione alla Gazzetta ufficiale del 16 ottobre 2025 sulla quale veniva pubblicato il Disciplinare dell'IGP "Bergamotto di Reggio Calabria" dopo una istruttoria ministeriale durata quasi cinque anni a causa dei precedenti e ripetuti sabotaggi a tutti noti. E lo fanno proprio in questo periodo, probabilmente nel tentativo di riacquisire la base produttiva persa nel tempo, sia a causa di queste azioni ripetute contro il territorio e contro i bergamotticoltori, sia per l'arrivo dalla Piana di Gioia Tauro di una cooperativa che è riuscita quasi ad estrometterli dal sistema monopolistico in quanto è riuscita ad aggregare tanti produttori comunicando prezzi precisi e convenienti di acquisto del bergamotto e offrendo servizi agli agricoltori in regola con varie normative.

© Laprimapagina.it - Pizzi presenta le opposizioni alla Gazzetta Ufficiale bloccando di nuovo l’IGP del Bergamotto