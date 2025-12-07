Pizzaiuoli napoletani boom dei corsi di formazione dopo il riconoscimento Unesco | i dettagli
Dal 2017, anno in cui l’arte dei pizzaiuoli napoletani è stata inserita nella Lista Unesco del patrimonio culturale immateriale, la formazione professionale legata alla pizza è esplosa. I corsi organizzati dalle due associazioni promotrici della candidatura, Associazione Pizzaiuoli Napoletani e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pizzeria Capatosta la ruota di carro la tradizione napoletana dal 1990 Le mode passano la tradizione resta APN - Associazione Pizzaiuoli Napoletani Caputo - Il Mulino di Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Pizzaiuoli Napoletani, +283% corsi professionali dopo l'Unesco - L'arte dei Pizzaiuoli Napoletani è stata dichiarata patrimonio culturale immaterale (Intangible Cultural Heritage) Unesco nel 2017. Scrive ansa.it
Pizzaiuoli Napoletani, +283% corsi professionali dopo il riconoscimento Unesco - I siti e le tradizioni che ottengono il riconoscimento Unesco mostrano un impatto economico più positivo rispetto a chi invece ... Lo riporta msn.com