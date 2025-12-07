Pizzaiuoli napoletani boom dei corsi di formazione dopo il riconoscimento Unesco | i dettagli

Napolitoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2017, anno in cui l’arte dei pizzaiuoli napoletani è stata inserita nella Lista Unesco del patrimonio culturale immateriale, la formazione professionale legata alla pizza è esplosa. I corsi organizzati dalle due associazioni promotrici della candidatura, Associazione Pizzaiuoli Napoletani e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

pizzaiuoli napoletani boom corsiPizzaiuoli Napoletani, +283% corsi professionali dopo l'Unesco - L'arte dei Pizzaiuoli Napoletani è stata dichiarata patrimonio culturale immaterale (Intangible Cultural Heritage) Unesco nel 2017. Scrive ansa.it

pizzaiuoli napoletani boom corsiPizzaiuoli Napoletani, +283% corsi professionali dopo il riconoscimento Unesco - I siti e le tradizioni che ottengono il riconoscimento Unesco mostrano un impatto economico più positivo rispetto a chi invece ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pizzaiuoli Napoletani Boom Corsi