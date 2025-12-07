La polemica che ha travolto questa edizione di Più Libri Più Liberi ha raggiunto il suo apice. È successo ieri nel momento in cui un folto gruppo di editori, attivisti e cittadini ha cantato Bella ciao davanti allo stand di Passaggio al Bosco. Nel giorno in cui ci sarebbe dovuto essere l’incontro con Zerocalcare), sono state tante le case editrici che hanno scelto di manifestare per mezz’ora contro la presenza del progetto toscano che pubblica opere di estrema destra. Allo scoccare delle 15, diversi rivenditori hanno coperto i loro libri o vietato l’accesso al loro stand. C’è chi ha usato un lenzuolo, chi ha posizionato delle borse di tela, mentre Il manifesto ha optato per un ingrandimento del suo famoso slogan “La rivoluzione non russa“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Più libri più liti. Stand chiusi e cori antifascisti