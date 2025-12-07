Più libri più liti Stand chiusi e cori antifascisti
La polemica che ha travolto questa edizione di Più Libri Più Liberi ha raggiunto il suo apice. È successo ieri nel momento in cui un folto gruppo di editori, attivisti e cittadini ha cantato Bella ciao davanti allo stand di Passaggio al Bosco. Nel giorno in cui ci sarebbe dovuto essere l’incontro con Zerocalcare), sono state tante le case editrici che hanno scelto di manifestare per mezz’ora contro la presenza del progetto toscano che pubblica opere di estrema destra. Allo scoccare delle 15, diversi rivenditori hanno coperto i loro libri o vietato l’accesso al loro stand. C’è chi ha usato un lenzuolo, chi ha posizionato delle borse di tela, mentre Il manifesto ha optato per un ingrandimento del suo famoso slogan “La rivoluzione non russa“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
GIARDINI NAXOS, DEFINITIVAMENTE CHIUSA LA STAGIONE DELLE LITI E DEGLI SPRECHI CON ENTI VIGILATI E PARTECIPATI Dopo la recente sottoscrizione dell’accordo con il Consorzio per la Rete fognante, con il versamento in favore delle casse d - facebook.com Vai su Facebook
Libri: 'Liti in tribunale', indagine sulla giustizia civile - Il libro parte da alcune domande: ci si è mai chiesti se i cittadini abbiano strumenti sufficienti per ... Secondo tg24.sky.it
Giampiero Mughini, la moglie Michela, i libri, le risse in tv, le liti furiose con Sgarbi, la passione per la Juve - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere. Secondo corriere.it