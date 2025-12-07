Più libri più liberi Montanari sul Nove | Io sto con chi non va Effetto boomerang? No i fascisti sono già al governo del Paese

Ilfattoquotidiano.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andare o non andare alla Fiera più libri più liberi dove è presente una casa editrice che pubblica libri nazifascisti? “ Io sto con chi non va. Il fascismo e il nazismo non sono idee che hanno diritto di cittadinanza “. Così Tomaso Montanari ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi, in onda ogni sabato sul Nove con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi a proposito della polemica che ha visto contrapposte due “scuole di pensiero”: da una parte gli autori come Alessandro Barbero e Zerocalcare che, di fronte alla partecipazione di ‘Passaggio al Bosco’ hanno scelto di boicottare la fiera, dall’altra quella di altri scrittori, come Cacciari e Canfora che sostengono che non andare sia inutile, sciocco e controproducente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

