Più Libri Più Liberi Di Battista presenta ‘Democrazia deviata’ | Ue boicotta pace in Ucraina per paura di perdere poltrone

“ Donald Trump per ragioni affaristiche e non etiche sta cercando di uscire dalla guerra in Ucraina. Ma più si avvicina il momento del negoziato e di una possibile conclusione del conflitto, più determinati politici europei si comportano da guerrafondai assoluti, cercando di sabotare l’unica speranza che abbiamo”. Ad attaccare la strategia Ue è Alessandro Di Battista, a margine della presentazione a Roma, alla fiera di Più Libri, Più Liberi, del libro “Democrazia deviata: tra astensionismo e potere invisibile”, insieme ad Alessandro Orsini. “Sento il capo di stato maggiore dell’esercito francese dire che bisogna ‘abituare’ la società a perdere figli in guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Più Libri, Più Liberi, Di Battista presenta ‘Democrazia deviata’: “Ue boicotta pace in Ucraina per paura di perdere poltrone”

