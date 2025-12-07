Più facile ottenere i cambi di destinazione d' uso dei locali Confartigianato Cesena | Vinta una lunga battaglia

Cesenatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambi di destinazione d'uso finalmente più semplici e meno onerosi. Confartigianato Cesena accoglie con grande favore l’annunciata semplificazione dei cambi di destinazione d’uso per le attività imprenditoriali contenuta nel disegno di legge delega sul nuovo Codice dell’edilizia e delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

