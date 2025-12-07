Bombardamenti sulle città con missili ipersonici: morte, distruzione e migliaia di persone senz'acqua né luce. È un orrore quotidiano che all'alba del quarto anno di guerra rischia di non impressionare più, come ha ammesso l'altro giorno Olena Zelenska. Davvero è possibile l'assuefazione a oltre un milione e mezzo di soldati morti e feriti, più di 50mila vittime e feriti tra i civili ucraini, compresi 3mila bambini? Nell'opinione pubblica sembra di cogliere un progressivo aumento della soglia di tolleranza. I neurorecettori si attivano con maggiore rapidità alla notizia della segnalazione dell'Aiea, dopo un'ispezione sul campo: la cupola protettiva della centrale di Chernobyl non è più sicura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Più dell'orrore poté Chernobyl