Pisacane carica il Cagliari | Contro la Roma dobbiamo dare tutto Sugli infortunio dico…

Pisacane carica il Cagliari: “Con la Roma non possiamo sbagliare”. Le dichiarazioni Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato prima della sfida contro la Roma, sottolineando l’importanza di affrontare le grandi squadre con concentrazione e determinazione. “Con le big non possiamo permetterci errori — ha detto Pisacane — ogni duello, ogni palla persa può . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

