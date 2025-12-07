PIOGGIA D’ORO! Alberto Razzetti demolisce tutti e si conferma campione d’Europa dei 400 misti in vasca corta!

L’oro della rivalsa contro se stesso e un programma gare degli organizzatori molto discutibile. Alberto Razzetti più forte di tutto, andandosi a confermare campione d’Europa in vasca da 25 metri nella distanza che, chi segue da un po’ le gare in piscina, definisce il “Mostro”. I 400 misti sono una specialità da togliere il fiato e far paura, in quell’alternarsi di stili che richiede capacità aerobiche fuori dal comune e grande preparazione tecnica. Razzetti è riuscito a riprodurre tutto questo, nonostante una finale nei 200 farfalla nuotata poco prima. Probabilmente, il risultato negativo su quella distanza è stata la molla per dare quel qualcosa in più. 🔗 Leggi su Oasport.it

