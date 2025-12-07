Un centro strategico per prove aerodinamiche e aeroacustiche su scala 1:1. Con oltre 50 anni di storia, sistemi di simulazione avanzati e un utilizzo che va ben oltre le automobili. La struttura è un punto di riferimento per la mobilità, lo sport e l’architettura. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Pininfarina, viaggio dentro la Galleria del Vento: il laboratorio che anticipa il futuro della mobilità