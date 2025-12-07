Pignasecca e Pignaverde Solenghi è un ottimo avaro xeneize nel ricordo di Govi

Bergamo. Un “avaro xeneize ”, uno stereotipo teatrale e culturale più in generale, che può ritrovare un briciolo di umanità nel riconoscere sentimenti che non sono quantificabili. Ben interpretato da Tullio Solenghi, Felice Pastorino è l’avaro genovese protagonista di “ Pignasecca e Pignaverde”, commedia scritta da Emerico Valentinetti, spettacolo inaugurale della Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti, in scena al teatro cittadino fino a domenica 14 dicembre, ad esclusione di lunedì 8. Adattata in due atti dallo stesso Solenghi (anche regista) e da Margherita Rubino, la commedia (una produzione Teatro Sociale di Camogli e Teatro Nazionale di Genova ) riprende l’eterno archetipo dell’avaro e lo traduce in dialetto genovese, raccontando quella che è caratteristica stereotipata dei genovesi: l’avarizia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

