Pierina i segreti dell’audio Depositata la super perizia | Captata una voce maschile prima del ritrovamento
Rimini, 7 dicembre 2025 – È il sonoro di un giallo che non finisce mai di stupire quello analizzato, scandagliato e cristallizzato nelle 124 pagine della super perizia depositata ieri da parte dei consulenti nominati dal gip Vinicio Cantarini. La quinta relazione elefantiaca di altrettanti incidenti probatori disposti ed eseguiti per sbrogliare la matassa nera dell’ omicidio di Pierina Paganelli. In questo caso, l’esito della super perizia arriva nel bel mezzo del dibattimento, con il processo a Louis Dassilva, il 35enne imputato per il delitto di via del Ciclamino, che va verso la sesta udienza il 15 dicembre prossimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
La #nerano! Con: Chips di zucchine, crema di zucchine, provolone del monaco e fior di latte. #Pizzeriaisegretidipulcinella c/so Italia, 79 Marano di Napoli. 0817131473 3662266582 #pizzamarano #pizzanapoletana #PizzaVerace #tradizionenapoletana - facebook.com Vai su Facebook
Pierina, i segreti dell’audio. Depositata la super perizia: “Captata una voce maschile prima del ritrovamento” - Oltre al gemito di sforzo poco dopo l’omicidio è stato isolato il sonoro di un uomo nei garage alle 8. Scrive ilrestodelcarlino.it