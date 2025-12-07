Pierina i segreti dell’audio Depositata la super perizia | Captata una voce maschile prima del ritrovamento

Ilrestodelcarlino.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 7 dicembre 2025 –  È il sonoro di un giallo che non finisce mai di stupire quello analizzato, scandagliato e cristallizzato nelle 124 pagine della super perizia depositata ieri da parte dei consulenti nominati dal gip Vinicio Cantarini. La quinta relazione elefantiaca di altrettanti incidenti probatori disposti ed eseguiti per sbrogliare la matassa nera dell’ omicidio di Pierina Paganelli. In questo caso, l’esito della super perizia arriva nel bel mezzo del dibattimento, con il processo a Louis Dassilva, il 35enne imputato per il delitto di via del Ciclamino, che va verso la sesta udienza il 15 dicembre prossimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

pierina i segreti dell8217audio depositata la super perizia captata una voce maschile prima del ritrovamento

© Ilrestodelcarlino.it - Pierina, i segreti dell’audio. Depositata la super perizia: “Captata una voce maschile prima del ritrovamento”

Leggi anche questi approfondimenti

pierina segreti dell8217audio depositataPierina, i segreti dell’audio. Depositata la super perizia: “Captata una voce maschile prima del ritrovamento” -  Oltre al gemito di sforzo poco dopo l’omicidio è stato isolato il sonoro di un uomo nei garage alle 8. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Pierina Segreti Dell8217audio Depositata