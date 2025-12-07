Piazza Garibaldi anche l' area circostante si fa bella | approvati tre nuovi interventi

Udinetoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale di Udine ha dato il via libera a una serie di interventi complementari al progetto di riqualificazione di piazza Garibaldi. Le opere, che interesseranno tre aree strategiche attorno alla piazza, mirano a completare la trasformazione urbana dell’intero comparto e saranno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Piazza Garibaldi | Via alla 'zona rossa', c'è la firma del prefetto: controlli più intensi e allontanamento di chi spaccia e delinque

Parma Moving Festival, il 15 settembre 'Plutone' in piazza Garibaldi

A Chieti si riunisce il consiglio comunale: bullismo, Pnrr e piazza Garibaldi tra i temi in discussione

Progetto per piazza Garibaldi: "L’area sarà più sicura e fruibile grazie ai nuovi parcheggi" - "Non c’è nulla di contraddittorio o di pericoloso nella realizzazione di un parcheggio di servizio al centro storico che renderà maggiormente pedonale piazza Garibaldi". Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Piazza Garibaldi Area Circostante