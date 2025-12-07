Piazza di spaccio delocalizzata smantellata succursale del Parco Verde | due arresti

Napolitoday.it | 7 dic 2025

I carabinieri della a Caivano hanno arrestato due fratelli, A.C. e F.C., sorpresi in un appartamento di corso Umberto organizzato come punto di spaccio e presidiato giorno e notte. Quando i militari hanno fatto irruzione, i due hanno tentato la fuga dalle finestre ma sono stati bloccati.

