Piano sanitario in Piemonte per i depressi spunta la cura con l’elettroshock
L’emendamento di FdI per portare la terapia già adottata in altre regioni. Villari, psichiatra: “Ora è una tecnica efficace”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
