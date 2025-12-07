Piano sanitario in Piemonte per i depressi spunta la cura con l’elettroshock

Repubblica.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’emendamento di FdI per portare la terapia già adottata in altre regioni. Villari, psichiatra: “Ora è una tecnica efficace”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

piano sanitario in piemonte per i depressi spunta la cura con l8217elettroshock

© Repubblica.it - Piano sanitario, in Piemonte per i depressi spunta la cura con l’elettroshock

