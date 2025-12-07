pianeta dilettanti i ragazzi di oddo a caccia della svolta contro la varesina

Tra i soliti numerosi derby lombardi che caratterizzano il girone B di Serie D, in questa quindicesima giornata spicca quello tra Varesina e Milan Futuro. Oggi alle 14.30 i giovani rossoneri fanno visita alle Fenici, che navigano in piena zona playout. I meneghini, quinti e in zona playoff ma piuttosto distanti dalle squadre che li precedono, puntano a proseguire il loro percorso di crescita cercando di trovare maggiore continuità. I ragazzi di Oddo (nella foto) non ottengono i tre punti fuori casa dal 26 ottobre scorso e in generale quest’anno hanno spesso faticato contro avversarie di bassa classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

