Pianese da applausi Gubbio battuto Decide il confronto un bolide di Tirelli

PIANESE 1 GUBBIO 0 PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Ercolani (21’st Gorelli), Masetti, Chesti; Sussi, Simeoni (34’ st Fabrizi), Proietto (21’ st Sodero), Coccia; Bertini M., Tirelli (47’st Puletto); Bellini. Panchina: Bertini T., Porciatti, Balde, Amey, Spinosa, Xhani, Martey. Allenatore Birindelli. GUBBIO (3-4-1-2): Bagnolini; Baroncelli, Signorini, Di Bitonto; Zallu (41’st Djankpata), Rosaia, Carraro (41’st Ghirardello), Podda (8’st Fazzi); Di Massimo (8’st Niang); Minta, La Mantia (21’st Tommasini). Panchina: Krapikas, Tomasella, Sportolaro, Costa, Conti. Allenatore Di Carlo. Arbitro Vailati di Crema (Raccanello – Nappi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pianese da applausi. Gubbio battuto. Decide il confronto un bolide di Tirelli

