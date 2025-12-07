La Cina ha recentemente annunciato un avanzamento tecnologico che potrebbe cambiare il panorama della guerra elettronica e della difesa aerea: il Photon Hunter, un radar quantistico progettato per rilevare aerei stealth come il F-22 e il F-35, modelli all'avanguardia nelle forze armate occidentali. Questo nuovo dispositivo, secondo gli esperti, potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione nel monitoraggio delle minacce aeree. Ecco che cosa sappiamo a riguardo. Il nuovo radar cinese. Il Photon Hunter, sviluppato dai ricercatori cinesi, si basa su una tecnologia all'avanguardia che sfrutta i principi della meccanica quantistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Photon Hunter puntato su F-22 e F-35 USa: come funziona il super radar cinese