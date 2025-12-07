Phantom Blade Zero la data di uscita verrà annunciata ai The Game Awards 2025
La data di uscita di Phantom Blade Zero sta finalmente per essere svelata, e il luogo scelto per farlo è uno dei palcoscenici più importanti del settore: i The Game Awards 2025. L’annuncio arriva direttamente dal profilo ufficiale della manifestazione, che con un messaggio enigmatico — “Giovedì prossimo il leone si risveglierà” — ha confermato che il reveal avverrà durante lo show. Si tratta della prima conferma concreta da parte degli organizzatori dopo la promessa, fatta tempo fa dagli sviluppatori, che la data sarebbe stata resa nota entro il 2025. Ricordiamo che lo spettacolo di Geoff Keighley andrà in onda nella notte tra l’11 e il 12 dicembre, a partire dalle 1:30 italiane e considerando anche la tradizionale fase di pre-show, durerà circa tre ore e mezza, ricco come sempre di world premiere, sorprese e momenti musicali. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Argomenti simili trattati di recente
La data d’uscita di Phantom Blade Zero sarà svelata ai The Game Awards 2025 dlvr.it/TPgpV2 #PhantomBladeZero #TheGameAwards #videogiochi #gamingnews #Wuxia Vai su X
Il 3 dicembre del 1983 viene pubblicato per la neonata Metal Blade "Show No Mercy" degli Slayer. Sebbene fosse prodotto da Brian Slagel, che mise sotto contratto la band dopo averla visto coverizzare "Phantom of the Opera" degli Iron Maiden, il disco fu tota - facebook.com Vai su Facebook
Rivelazione della data di uscita di Phantom Blade Zero annunciata ai The Game Awards, lancio su PC e PS5 - RPG stilistico Phantom Blade Zero sarà protagonista ai The Game Awards 2025. Secondo notebookcheck.it
La data di uscita di Phantom Blade Zero verrà annunciata a breve - Stando a quanto rivelato da Geoff Keighley, la data di uscita di Phantom Blade Zero verrà annunciata fra pochi giorni: ecco quando. Come scrive msn.com
Phantom Blade Zero: la data d’uscita sarà svelata ai The Game Awards - Geoff Keighley ha svelato che, durante i The Game Awards 2025 verrà annunciata la data d'uscita di Phantom Blade Zero. Secondo vgmag.it