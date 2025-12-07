La data di uscita di Phantom Blade Zero sta finalmente per essere svelata, e il luogo scelto per farlo è uno dei palcoscenici più importanti del settore: i The Game Awards 2025. L’annuncio arriva direttamente dal profilo ufficiale della manifestazione, che con un messaggio enigmatico — “Giovedì prossimo il leone si risveglierà” — ha confermato che il reveal avverrà durante lo show. Si tratta della prima conferma concreta da parte degli organizzatori dopo la promessa, fatta tempo fa dagli sviluppatori, che la data sarebbe stata resa nota entro il 2025. Ricordiamo che lo spettacolo di Geoff Keighley andrà in onda nella notte tra l’11 e il 12 dicembre, a partire dalle 1:30 italiane e considerando anche la tradizionale fase di pre-show, durerà circa tre ore e mezza, ricco come sempre di world premiere, sorprese e momenti musicali. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Phantom Blade Zero, la data di uscita verrà annunciata ai The Game Awards 2025